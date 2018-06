Amichevole Belgio-Portogallo 0-0

ROMA, 2 GIU - E' finita senza reti, quindi 0-0, l'amichevole premondiale giocata a Bruxelles fra Belgio e Portogallo. Nelle file degli ospiti, campioni d'Europa in carica, mancava Cristiano Ronaldo, ancora in vacanza dopo la finale di Champions, mentre sono scesi in campo, come subentrati nel corso del match, il milanista Andrè Silva, entrato al 32' st al posto di Bernardo Silva, e il napoletano Mario Rui, che al 91' ha sostituito Gonçalo Guedes. Nel 3-4-3 del ct del Belgio Roberto Martinez ha brillato Eden Hazard, che al 34' della ripresa è stato avvicendato dal fratello Thorgan. Nel tridente offensivo dei rossi ha giocato un tempo il napoletano Mertens, rimasto negli spogliatoi al termine dei primi 45', a beneficio di Januzaj.