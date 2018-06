Torna Neuer, ma Germania ko con Austria

ROMA, 2 GIU - La buona notizia per il ct della Germania Joachim Loew arriva da Manuel Neuer, tornato tra i pali dopo essere rimasto fermo fin dallo scorso settembre e ora in corsa per un posto in quello che sarebbe il suo terzo Mondiale. Ma nemmeno l'asso del Bayern è riuscito a evitare il Ko a Vienna con l'Austria, impostasi per 2-1 in rimonta nella penultima amichevole premondiale dei campioni in carica. Ad aprire le marcature era stato Ozil, poi però sono arrivati i gol austriaci di Hinteregger e Schöpf. L'Austria non batteva la Germania dal 1986 (4-1 in amichevole). Da allora c'erano state 10 sfide, con un pareggio e 9 sconfitte degli austriaci. Così alla fine del match di oggi della nazionale di casa hanno festeggiato a lungo per la fine di questo tabù nei confronti dei 'cugini' tedeschi con i quali c'è una forte rivalità.