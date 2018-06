Pro Patria vince scudetto dilettanti

SAN GIOVANNI VALDARNO (AREZZO), 2 GIU - San Giovanni Valdarno (AR), 2 giugno 2018 - La Poule Scudetto della Serie D si conclude con la Pro Patria Campione d'Italia al termine di una finale vinta con il risultato di 2-1 e giocata in modo cinico contro una coriacea Vibonese che, nonostante l'ardore agonistico, non è riuscita ad imporsi su Santana e compagni. Non è bastata la splendida rete di Silvestri allo scadere: Le reti del successo lombardo portano le firme di Sabato nella primo tempo e di Molnar nella ripresa. "La serie D ha vissuto un finale di stagione emozionante fino all'ultima giornata di campionato e non poteva che essere così anche la partita che metteva in palio lo scudetto - è il commento del presidente della lega nazionale dilettanti, Cosimo Sibilia -. Complimenti alla Pro Patria e alla Vibonese per lo spettacolo e la correttezza espresse in campo, lo stesso vale per le due tifoserie che si sono dimostrate esemplari. Un grande in bocca al lupo ad entrambe le società per la prossima avventura in Serie C".