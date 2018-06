Brasile-Croazia: Neymar in panchina

ROMA, 2 GIU - Domani ad Anfield, quindi a Liverpool, si gioca l'amichevole Brasile-Croazia che segnerà il ritorno in campo di Neymar, a un centinaio di giorni dall'infortunio del 25 febbraio scorso nella sfida tra Psg e Marsiglia. Il ct della Selecao Tite ha spiegato che O Ney "entrerà in campo a inizio ripresa. Partirà dalla panchina, perché sta ancora recuperando dopo l'operazione (al piede destro n.d.r.). Non so chi gli lascerà il posto, ma fa tutto parte del processo di miglioramento che dovrebbe portarlo in condizione ai Mondiali". Tite, che assieme a tutti i suoi è arrivato a Liverpool in treno da Londra, ha poi annunciato la formazione che schiererà domani, con il 4-1-4-1: Alisson, Danilo, Thiago Silva, Miranda, Marcelo, Casemiro, Willian, Paulinho, Fernandinho, Coutinho, Gabriel Jesùs. Quest'ultimo sarà anche, per la prima volta capitano, in base al principio che il ct applica della "rotazione della fascia, perché tutti devono imparare a essere leader".