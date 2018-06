'Marca', Alisson aspetterà il Real

ROMA, 2 GIU - "Alisson aspetterà il Real Madrid". Titola così 'Marca' online sul retroscena di mercato che riguarda il portiere della Roma nel mirino del club che ha vinto le ultime tre edizioni della Champions League. Nel pezzo viene ricordato che sulla panchina del Real non c'è più Zinedine Zidane, il quale anche di recente aveva ribadito alla dirigenza che non c'erano da fare cambiamenti nel settore dei portieri, a suo parere a posto con Navas, Casilla e Luca. Il presidente Florentino Perez non era dello stesso avviso, e così anche i suoi collaboratori, che adesso hanno ricominciato la caccia a un numero 1. Il preferito è appunto Alisson, per il quale però il Real è disposto a offrire 60 milioni al massimo, mentre la Roma ne avrebbe chiesti di più (90 al Liverpool che gli ha chiesto il brasiliano, secondo fonti britanniche). In ogni caso Alisson, che ora vuole pensare solo al Mondiale, avrebbe già dato, secondo 'Marca', la propria parola al Real: in caso di trasferimento, si muoverà per andare a Madrid.