Perin, anno zero ma grande entusiasmo

TORINO, 2 GIU - Per la Nazionale azzurra "è come fosse l'anno zero, la delusione dei tifosi è legittima, ma c'è bisogno che la gente riempia gli stadi. E all'interno della squadra c'è grande entusiasmo, piacere di stare insieme, ci divertiamo dentro e fuori dal campo. Quanto a Mancini, oltre alle doti tecniche e tattiche, è un ottimo gestore del gruppo". Così Mattia Perin, che lunedì nell'amichevole con l'Olanda sarà il portiere titolare. "Tra noi e la Francia c'è un livello di differenza - concorda il portiere ex Genoa - ma a Nizza ieri ci sono state diverse da salvare".