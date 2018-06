Gattuso, mercato fermo ma so cosa fare

MILANO, 2 GIU - ''Ultimamente siamo bloccati sul mercato ma Fassone e Mirabelli si occupano di quello. Io organizzo con loro quello che dobbiamo fare. Ormai lo sa anche mio figlio quello che c'è da fare: speriamo di portare a casa giocatori importanti, dobbiamo rafforzare la squadra''. Gennaro Gattuso, ai microfoni di Milan Tv, traccia le linee guida per il lavoro da svolgere in estate e si augura che qualche giocatore possa tornare rigenerato dal Mondiale: ''Spero che André Silva e Kalinic si rilancino, sono sicuro che a questo mondiale ci arriveranno in grande condizione. Sono un patrimonio del club, tutti li danno in uscita ma noi li teniamo stretti''. Gattuso conferma che andrà in Russia qualche giorno ''per vedere alcuni giocatori più che guardare le partite'' e vuole ripartire ''dall'entusiasmo'' mostrato nell'ultima gara della scorsa stagione contro la Fiorentina: "Dobbiamo trasmettere l'entusiasmo di chi scende in campo ai tifosi in modo tale che ci seguano e non deluderli mai".