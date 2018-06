Chiesa:"Italia diventerà grande squadra"

ROMA, 1 GIU - "L'Italia è su un'ottima strada, questa diventerà una grande squadra. In futuro metteremo tutti in difficoltà, perché siamo destinati a crescere. Sono a disposizione dell'allenatore al 100 per cento. La Francia ha campioni molto forti, una qualità straordinaria, vederli da vicino è impressionante. La Francia ha le carte in regola per vincere i Mondiali". Lo ha detto, parlando alla Rai, Federico Chiesa, dopo la sconfitta dell'Italia contro la Francia, a Nizza.