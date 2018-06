Bonucci: "Basta parlare di Balotelli"

ROMA, 1 GIU - "Basta parlare solo di Balotelli: Mario fa le partite che deve fare, ci ha messo impegno, ha sbagliato come tutti. E' un valore aggiunto, è maturato, ma basta parlare di lui: così si sminuisce il valore di tutti gli altri, e l'Italia e' di tutti". Così il capitano azzurro Leonardo Bonucci alla Rai, dopo la sfida con la Francia. "Come sempre, dalle sconfitte va capito cosa c'è da migliorare. Abbiamo tenuto bene il campo e, con un pizzico in più di fortuna, potevamo anche pareggiarla".