Spal: confermato Semplici in panchina

FERRARA, 1 GIU - Leonardo Semplici rimane sulla panchina della Spal anche per la prossima stagione. L'avventura iniziata l'8 dicembre 2014, con 154 partite dirette (due promozioni e la salvezza nell'ultimo torneo di A), proseguirà anche per il campionato 2018/19 con possibilità di prolungamento contrattuale. L'annuncio è arrivato del club estense. "Rimane perché voleva la Spal e non perché gli sono mancate le alternative", puntualizza il dg Davide Vagnati. La società ha proposto a Semplici il prolungamento fino al 2020. La prossima settimana l'appuntamento per trovare l'intesa economica. L'incontro avuto giovedì tra dirigenti e tecnico ha puntato più sull'aspetto tecnico, che su quello economico. L'intesa si troverà.