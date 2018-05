Azzurri in partenza per Nizza

FIRENZE, 31 MAG - Ultimo allenamento per la Nazionale di Roberto Mancini che nel pomeriggio lascerà Coverciano per raggiungere Nizza, sede dell'amichevole con la Francia in programma domani alle 21. Si annuncia qualche cambiamento nell'undici titolare rispetto al test di lunedì vinto contro l'Arabia Saudita: scalpitano Perin e Sirigu come i vari De Sciglio, Cristante, Baselli e Chiesa. Verso la conferma l'ex attaccante del Nizza Balotelli anche se prima delle scelte definitive Manvini valuterà le condizioni fisiche considerando che lunedì ci sarà un altro impegno, a Torino contro l'Olanda, l'ultimo prima della pausa estiva. Dopo la gara di domani gli azzurri raggiungeranno Torino e svolgeranno gli allenamenti allo Juventus Training Centre.