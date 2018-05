Nainggolan, mai più con Nazionale belga

ROMA, 31 MAG - "È un'esclusione che fa ancora male. Ho avuto una buona carriera, ma mancare due coppe del mondo è doloroso. Continuo a vedermi su tutte le pubblicità, mentre non potrò andare in Russia. È strano". Passano le settimane, il Mondiale si avvicina, e per Radja Nainggolan è difficile dimenticare la delusione per la mancata convocazione col Belgio da parte del ct Martinez. "La ragione per lasciarmi a casa sarebbe stata tattica? Penso che la Serie A sia il campionato più tattico di tutti - ha spiegato il centrocampista davanti ai microfoni della tv belga Vier. E allora qual è il motivo? abbiamo avuto una relazione difficile fin dall'inizio. Ho giocato un ottimo campionato europeo e ho anche giocato le prime partite con lui in panchina, ma da quel momento in poi il rapporto è peggiorato". D'ora in poi solo Roma. "Ho già subito troppo in nazionale per ricominciare. Per me è finita, anche se arriva un nuovo ct -ha confessato il Ninja. Sono sempre stato un uomo di parola".