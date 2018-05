Ex Inter Arnautovic verso il Man United

LONDRA, 31 MAG - In attesa di una schiarita sul futuro di Gareth Bale, il Manchester United accelera per l'acquisto dell'ex Inter Marko Arnautovic. Per il momento il West Ham non sembra intenzionato a cedere il nazionale austriaco, ma di fronte ad un'offerta di 60 milioni il suo trasferimento sarebbe inevitabile. E nel caso di cessione, Arnautovic verrebbe rimpiazzato da Felipe Anderson, per il quale prosegue la trattativa con la Lazio. Si muove anche il Chelsea, ancora alle prese con la risoluzione del contratto di Antonio Conte che spalancherà le porte all'arrivo di Maurizio Sarri. Per l'attacco il nome caldo è quello di Robert Lewandowski, che ha già annunciato il suo addio al Bayern Monaco. Quasi certo l'arrivo del centravanti polacco qualora si concretizzasse il ritorno in Italia - sponda Juventus - di Alvaro Morata.