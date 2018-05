Egitto, Salah in campo fra tre settimane

IL CAIRO, 30 MAG - Nonostante infortunio alla spalla di Mohamed Salah, stella del Liverpool e della nazionale egiziana, la Federcalcio del Cairo ha ribadito su Twitter che spera di utilizzare l'attaccante alla Coppa del Mondo almeno nella terza partita contro l'Arabia saudita se non già nella seconda contro la Russia. "Dopo l'incontro di oggi in Spagna" del campione "con il medico della squadra, la Federazione calcistica conferma di nuovo: Salah alla Coppa del mondo, se Dio vuole, e la sua assenza non supererà le tre settimane", si afferma nel tweet. L'Egitto, per la prima volta alla fase finale del Mondiali dopo 28 anni di eliminazioni, incontrerà l'Uruguay nella sua partita inaugurale già il 15 giugno, quindi troppo presto per un recupero di Salah. La seconda partita é con la Russia il 19 giugno, quindi 20 giorni a partire da oggi, mentre il terzo incontro con i sauditi é fissato per il 25 giugno. Salah si era infortunato a una spalla sabato scorso nella finale di Champions League persa dal suo Liverpool contro il Real.