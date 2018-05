Mondiali, in campo anche 'leggende Fifa'

MOSCA, 30 MAG - Una partita delle 'Leggende FIFA' si terrà a Kaliningrad il 3 giugno in vista dei Mondiali. Lo comunica il sito della regione di Kaliningrad. Durante l'evento, ex calciatori della nazionale russa fronteggeranno altre "leggende" dei passati Mondiali. Tra i partecipanti più noti ci saranno il brasiliano Cafu, il croato Niko Kranjcar, il portoghese Nuno Gomes, lo svizzero Pascal Zuberbuhler e l' inglese Wes Brown. Tra le "leggende" russe ci saranno il portiere Ruslan Nigmatullin e i centrocampisti Aleksey Smertin e Andrey Tikhonov. Kaliningrad è una delle 11 città russe che ospiteranno i Mondiali, al via il 14 giugno.