Napoli: Jorginho, non penso al mercato

FIRENZE, 30 MAG - "Lasciare il Napoli per il Manchester City? Per adesso non ho ricevuto chiamate da Ancelotti, ne ho sempre sentito parlare bene quindi è naturale che abbia il pensiero di essere allenato da lui". Lo ha detto Jorginho da Coverciano commentando l'arrivo del nuovo tecnico a Napoli e le voci che lo accostano al club inglese. "Al mercato per ora non penso - ha continuato il centrocampista italo-brasiliano - Certo nessuno si aspettava l'addio di Sarri a cui faccio i migliori auguri per il futuro, ora il nuovo tecnico dovrà cercare di migliorare ulteriormente quanto ha fatto Sarri al quale vanno riconosciuti tanti meriti". Quindi sulle prospettive del nuovo Napoli targato Ancelotti: ''Se ho paura che tanti compagni possano andar via? Paura è una parola grossa anche se il pensiero c'è. Il gruppo che si è formato lì è straordinario, l'importante è chi eventualmente arrivare sia altrettanto pronto e voglioso di dare tutto per la maglia".