Jorginho, Mancini ci ha dato un'identità

FIRENZE, 30 MAG - "Con Mancini stiamo assumendo un'identità precisa e sta cercando da subito di trasmetterci entusiasmo, fiducia e tranquillità". Così Jorginho fresco di debutto nella Nazionale del neoct: l'altro ieri il centrocampista italo-brasiliano ha giocato titolare nell'amichevole vinta 2-1 contro l'Arabia Saudita. "Dispiace per quanto accaduto nello spareggio che ci è costato l'accesso ai Mondiali - ha continuato Jorginho che a novembre era in campo contro la Svezia - ma adesso bisogna voltare pagina. Piangerci addosso non ci aiuterà a ripartire e invece l'Italia deve farlo da subito per tornare dove merita. Per chi tiferò ai Mondiali? Di sicuro per il Brasile".