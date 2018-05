Il Real cerca Eriksen, il nuovo Modric

ROMA, 30 MAG - Per gli uni è l'erede di Andres Iniesta, per gli altri è il sostituto naturale di Luka Modric. Il nome in ballo è quello di Christian Eriksen, 26enne danese del Tottenham, e le due squadre che se lo contendono - per 'Marca' - sono Barca e Real. Arrivato a Madrid nel 2012, Modric si è affermato e soprattutto ha vinto tutto il possibile "ma il tempo passa per tutti. Modric avrà 33 anni a settembre e il club sta pensando al futuro. Nel caso di Modric, il profilo che più gli si avvicina è quello di Eriksen". Ma sul giocatore è vivo anche l'interesse del Barca "che lo vede come erede naturale di Iniesta. Il giocatore sta bene al Tottenham, ma è anche aperto a soluzioni che gli permetterebbero di fare un salto di qualità. L'operazione sarebbe però tutt' altro che semplice. Il Real sa bene quanto ha dovuto sudare per prendere dagli Spurs Modric nel 2012 e Gareth Bale un anno dopo. Daniel Levy, proprietario del Tottenham, si è guadagnato una meritata reputazione come uno dei negoziatori più duri del calcio europeo".