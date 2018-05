Diritti tv: il 5/6 assemblea di Lega A

MILANO, 29 MAG - Il futuro dei diritti tv del campionato sarà al centro della prossima assemblea della Lega Serie A, convocata martedì 5 giugno. Lo annuncia il primo comunicato firmato dal nuovo presidente di Lega Gaetano Miccichè, che si è insediatosi dopo il completamento della governance, e ha scelto un orario più mattiniero (8.30) rispetto a quelli delle assemblee andate in scena durante il commissariamento conclusosi ieri. I diritti tv saranno rimessi sul mercato attraverso trattative private, come è stato annunciato ieri al termine dell'assemblea in cui i club hanno approvato all'unanimità la delibera per la risoluzione del contratto con l'inadempiente Mediapro, efficace in sette giorni, ultimo termine entro il quale gli spagnoli possono mettersi in regola presentando la fideiussione.