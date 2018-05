Roma: dopo Coric, ecco difensore Marcano

ROMA, 29 MAG - Dopo Ante Coric è il turno di Ivan Marcano. La Roma si appresta ad ufficializzare il secondo acquisto sul mercato estivo. Il 31enne difensore spagnolo, che nella stagione da poco conclusa ha vestito la maglia del Porto, sbarcherà nel tardo pomeriggio di domani per legarsi al club giallorosso a parametro zero. Per Marcano pronto un contratto triennale da circa due milioni di euro a stagione.