Fabbricini, candidato Lega opportuno

ROMA, 29 MAG - "Non ho parlato con Malagò, ma credo che la Lega vorrà mettere sul tavolo qualche argomento in funzione federale. Non so se ci sarà una candidatura alternativa ad Abete ma forse per il bene del calcio sarebbe opportuno che ci fosse". Così il commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini. Sui tempi dell'assemblea federale aggiunge: "Penso che sia agosto - precisa a margine del Premio Calabrese a Soriano nel Cimino - non vorrei che ci fossero slittamenti. D'altro canto c'è il licenziamento dei principi informatori. L'assemblea si farà con le vecchie modalità".