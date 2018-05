Di Maria, idea Atletico Madrid

ROMA, 29 MAG - Angel Di Maria ha nostalgia di Madrid, ma non potendo far ritorno al Real, con cui non si è lasciato nel migliore dei modi quattro anni fa, ecco spuntare l'opzione Atletico. Lo scrive oggi 'AS' secondo cui l'esterno argentino è da sempre un giocatore "molto apprezzato dal tecnico Simeone, suo connazionale, e la stima è ricambiata". L'operazione non si presenta semplice, anche per via del cartellino che appartiene al Psg, sempre restio a privarsi dei giocatori forti, ma ciò non toglie che il 30enne centrocampista, che ha giocato col Real dal 2010 al 2014, sia davvero interessato all'ultimo importante contratto della sua carriera.