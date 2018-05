Fiorentina, Badelj saluta e se ne va

FIRENZE, 29 MAG - "Non ci sono sempre scelte facili nella vita, anche quando sembra che lo siano ma in realtà ognuno di noi è diverso e quelli che mi conoscono sanno che sono una persona che cerca sempre di andare oltre. Forse sbaglio ma anche 'oggi' vorrei provare ad andare oltre, lasciando il luogo che considero casa mia, luogo dove ho trovato serenità, equilibrio e felicità". Così Milan Badelj, che lascia la Fiorentina a scadenza di contratto, in una lettera di addio e ringraziamento a Firenze pubblicata sul sito della società Violachannel. "Però - prosegue il centrocampista croato - devo fare i conti anche con la realtà: la vita di un giocatore non è lunghissima e io purtroppo non sono pronto per dedicarmi alla Fiorentina per sempre: ho ancora la voglia e l'entusiasmo di mettermi alla prova. Ho tanti pensieri nella mente, vorrei dire tante cose a ognuno di voi, chiedervi scusa e provare a spiegarvi, come sto cercando di fare, perché lo meritate e meritate molto di più".