Infantino, da Mancini impulsi giusti

ROMA, 28 MAG - "Balotelli? E' un grande giocatore, sono contento che sia tornato. Ha tutte le carte in regola per dimostrare che l'Italia è ancora al top". Così il presidente della Fifa Gianni Infantino, oggi spettatore di Italia-Svizzera allo stadio di San Gallo. "Un Mondiale senza Italia? Ci viene da piangere... - dice ancora il presidente della Fifa -, perché un Mondiale senza maglie azzurre è difficile da immaginare, ma è così. Le 32 che ci saranno se lo sono meritato sul campo. Ora l'Italia dovrà rimboccarsi le maniche e lavorare". Cosa pensa Infantino dell'esordio da ct di Mancini? "E' stato un grande giocatore ed è un grande allenatore, può dare gli impulsi giusti anche se serve che quelli che vanno in campo la buttino dentro". Una battuta sulla Var a Russia 2018: "siamo assolutamente convinti della sua utilità. Ci darà una grandissima mano, anche se non potrà risolvere il 100% dei casi".