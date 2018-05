Mancini,viste cose positive in primi 45'

ROMA, 28 MAG - "Nel primo tempo ho visto delle cose positive e bisogna ripartire da qui". Così Roberto Mancini commenta il suo esordio vincente sulla panchina dell'Italia, con il 2-1 ai sauditi. "Le difficoltà del secondo tempo - aggiunge il ct - sono state determinate dalla stanchezza accumulata dai miei rispetto ai sauditi che in vista del Mondiale sono in ritiro da tre mesi. Il gol subito? No, non mi sono arrabbiato, secondo me è colpa della stanchezza. Loro erano più freschi di noi".