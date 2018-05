'Balotelli-Nazionale?Ritorno normalità'

NAPOLI, 28 MAG - "Balotelli in nazionale? Penso che siamo tornati alla normalità, mentre prima eravamo fuori di testa. Io l'ho detto e sono stato criticato ma per me in Italia una punta più forte di Mario non c'è. E' uno dei più forti al mondo, poi qualcuno ha deciso che si poteva qualificare ai Mondiali senza Mario, è un suo diritto". Lo ha detto Mino Raiola, agente tra gli altri anche di Mario Balotelli, a margine della cerimonia di premiazione di Football Leader a Napoli. Raiola, parlando di Balotelli e del suo possibile addio al Nizza, ha detto: "Non è proprio parametro zero ma questi sono problemi miei. Balo in Italia è il più forte quindi chi ha in testa un progetto ambizioso oggi può fare un grande affare. Non vale più la scusa del suo comportamento perché negli ultimi due anni ha dimostrato la sua maturità. Come commercialista dico che prendere Balotelli è un grande affare, per la parte tecnica è grande affare ora sta ai club italiani vedere se vogliono fare questo affare''.