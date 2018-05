Messi, Argentina sogna ma non i migliori

ROMA, 28 MAG - "La verità è che abbiamo molta fiducia in noi stessi, e giocatori con tanta esperienza. Ma dobbiamo rimanere tranquilli e non pensare che saremo campioni del mondo perché siamo i migliori: in realtà non lo siamo". Intervistato dall'emittente 'Canal 13', Lionel Messi parla del Mondiale che sta per cominciare e ammette che l'Argentina non è nel gruppo delle primissime: non per questo la Pulce rinuncia al suo sogno iridato. "Volendo essere giusto, e sincero - dice ancora il fuoriclasse dell'Albiceleste -, bisogna dire che oggi ci sono nazionali migliori della nostra. Bisogna essere realisti. Però noi siamo all'inseguimento di un sogno, con grande umiltà, e daremo tutto ciò che abbiamo per realizzarlo in Russia, a prescindere dagli avversari che affronteremo. Dobbiamo procedere con calma, partita dopo partita, e sarà importantissimo cominciare con delle vittorie, in modo da rimanere tranquilli".