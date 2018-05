Snai:quota'morbida' a debutto Mancini Ct

ROMA, 28 MAG - Roberto Mancini parte con un obiettivo preciso nella prima partita alla guida della Nazionale, un esordio che anche nelle quote SNAI parte con i migliori auspici. Per l'amichevole di stasera a San Gallo l'Italia parte in discesa contro l'Arabia Saudita con l'«1» offerto appena a 1,17. La nazionale guidata da Pizzi, che a differenza degli azzurri sarà a Russia 2018, arriva dalle buone amichevoli contro Algeria e Grecia, e un'altra vittoria in vista del Mondiale sarebbe un colpo da 18 volte la posta, mentre il pareggio si gioca a 6,50. Mario Balotelli è uno dei giocatori più attesi: dopo tre anni e mezzo di assenza, l'attaccante del Nizza ha una grande possibilità di tornare subito al gol, visto che nelle scommesse sui marcatori dell'incontro è la prima scelta dei quotisti, a 1,75. Accanto a lui Lorenzo Insigne, la cui firma sulla partita pagherebbe 2,50, mentre Belotti si gioca a 2,24. In ogni caso, il tabellone punta su una partita dal punteggio "alto"