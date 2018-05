Brasile a Londra, subito all'antidoping

ROMA, 28 MAG - L'aereo che ha trasportato da Rio la nazionale brasiliana è atterrato all'aeroporto londinese di Stansted, da dove poi la comitiva guidata dal ct Tite si è diretta verso il centro di allenamento del Tottenham a Enfield, dove la Selecao lavorerà in questi giorni. Venerdì il gruppo dei pentacampioni del mondo si trasferirà a Liverpool, dove domenica giocherà in amichevole contro la Croazia. Dei 23 convocati di Tite erano presenti solo in 20, perché Casemiro, Marcelo e Firmino, che sabato scorso hanno giocato la finale di Champions, si uniranno ai compagni in queste ore. Lo juventino Douglas Costa viene dato ancora in non buone condizioni fisiche, e continuerà a lavorare a parte. Appena arrivati al centro sportivo degli Spurs, i calciatori del Brasile hanno ricevuto la visita di alcuni 'ispettori' incaricati dalla Fifa di procedere a controlli antidoping. Dopo aver giocato contro i croati, la nazionale brasiliana tornerà a Londra dove rimarrà a lavorare per un'altra settimana