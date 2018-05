Inter: ecco de Vrij, 'non vedo l'ora'

MILANO, 28 MAG - ''Ho firmato per l'Inter per 5 anni. Con la maglia nerazzurra credo di poter ulteriormente migliorare. Non vedo l'ora di iniziare''. Sono queste le prime parole da giocatore dell'Inter di Stefan De Vrij. Il 26enne difensore olandese arriverà a Milano dalla Lazio a parametro zero e ha firmato un accordo da circa 4 milioni annui. Non sono mancate le polemiche per la sua prestazione in Lazio-Inter, decisiva per la qualificazione alla Champions League dei nerazzurri. ''Lazio-Inter? Tutti quelli che mi conoscono sanno che ho dato tutto anche in quella partita - le sue parole dal ritiro della nazionale olandese rilasciate al quotidiano Algemen Dagblad -. Non so se in Italia ci credono, quindi ho spento tutto per una settimana, così mi sono concentrato solo sulla mia Nazionale. La Lazio voleva la Champions League, purtroppo non ci siamo riusciti. In biancoceleste ho vissuto anni molto belli, ma avevo bisogno di una nuova sfida'', conclude De Vrij.