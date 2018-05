Calcio: Vicenza, da Rosso unica offerta

VICENZA, 28 MAG - Svolta decisiva nel futuro del Vicenza Calcio, dichiarato fallito lo scorso gennaio e al quale è stato consentito di concludere il campionato di serie C attraverso il controllo del curatore Nerio De Bortoli, nominato dal Tribunale. Oggi, proprio nel palazzo di giustizia berico (la scadenza era prevista alle ore 12) dovevano arrivare le offerte per le acquisizione del club biancorosso: l'unica offerta in cancelleria è stata depositata, poco dopo le 11, dai commercialisti e avvocati dell'imprenditore Renzo Rosso, che nei giorni scorsi aveva manifestato l'interesse di acquisire la società biancorossa. Nonostante i proclami della vigilia, nessun'altra proposta di acquisto da parte di altre cordate è stata dunque presentata. Domani, sempre alle 12, nello stesso palazzo di giustizia, è prevista l'apertura della busta della società che fa capo a Rosso, che consentirà di conoscere l'importo esatto dell'offerta.