Tavecchio,Ventura si dimise? Non risulta

ROMA, 28 MAG - "Ventura si era dimesso? Non mi risulta. Anzi, ricordo che diceva 'in Russia stupiremo...'". Continua a sanguinare la ferita del Mondiale per l'Italia, che ha mancato la qualificazione nello spareggio con la Svezia. A commentare - anzi a smentire - le parole dell'ex ct Giampiero Ventura che aveva parlato di 'delegittimazione' e voglia di non andare in Russia anche in caso di risultato positivo contro gli svedesi e' stato oggi Carlo Tavecchio, ex presidente Figc che aveva scelto Ventura per la successione di Conte e che alcuni giorni dopo la debacle azzurra si era dimesso dal suo incarico. "Ventura soffre per l'Italia fuori dai Mondiali? Io soffrirò, ma c'è un problema: io mi sono dimesso, l'unico, il resto conta poco. Io ho preso in carico tutte le tragedie di quel momento e le ho fatte mie anche se non ho mai fatto un tiro o calciato un rigore, anche se la Federazione aveva fatto cose importanti mi sono dimesso", ha detto Tavecchio, a Radio Sportiva.