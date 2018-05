Mancini, 'Balotelli vediamo se gioca"

TORINO, 27 MAG - "Domani in porta ci sarà Donnarumma. Balottelli? Lui ha i suoi tifosi a Nizza vediamo se gioca domani o in Francia". Il Commissario Tecnico dell'Italia, Roberto Mancini, non scioglie i dubbi sulla formazione che manderà in campo domani sera a San Gallo, nell'amichevole contro l'Arabia Saudita, suo primo impegno alla guida degli azzurri. "Mario è un giocatore italiano, l'aveva chiamato anche Ventura solo che poi aveva avuto problemi fisici - ricorda Mancini -. Io l'ho solamente richiamato. Sarà uno degli attaccanti e speriamo possa darci qualcosa di buono anche per il futuro, visto che comunque è ancora giovane. Dipende tutto da lui: se sarà in forma e giocherà come sa, allora non ci saranno problemi".