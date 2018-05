Mondiali: Egitto, 'Salah recupera'

ROMA, 27 MAG - Dopo la paura l'ottimismo. Mohamed Salah ai mondiali di calcio al via in Russia il 14 giugno dovrebbe esserci: l'attaccante del Liverpool, uscito tra le lacrime per un infortunio nella finalissima di Champions a Kiev persa dai Reds con il Real, è stato sottoposto a esami radiografici dallo staff medico del club inglese che hanno escluso fratture. La federcalcio egiziana, su Twitter, ha espresso sollievo dopo aver parlato con i medici del Liverpool, dicendo che il giocatore, alla luce della diagnosi, "potrà recuperare per i mondiali".