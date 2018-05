Zidane, segreto Real? Talento e lavoro

ROMA, 26 MAG - "Talento e lavoro, questa squadra è così". Zinedine Zidane, raggiunto in campo durante i festeggiamenti per il successo del Real Madrid nella finale di Champions contro il Liverpool, ha commentato la prestazione della propria squadra. "Non importa quello che fa l'uno o l'altro - ha aggiunto l'allenatore francese, alla terza vittoria di fila in Champions - ma il lavoro di tutto l'anno. Le tre coppe sono tutte belle, l'ultima però lo è sempre di più". "Meglio come allenatore o come giocatore? Come giocatore" ha concluso sorridendo Zidane.