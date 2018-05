Champions: Salah infortunato,deve uscire

ROMA, 26 MAG - La finale di Champions League ha perso Mohamed Salah al 30' del primo tempo a causa di un infortunio alla spalla sinistra. L'attaccante del Liverpool ha lasciato in campo in lacrime, visibilmente dolorante. Salah era rimasto vittima tre minuti prima di un duro contrasto di gioco con Sergio Ramos, difensore del Real Madrid. Il campione egiziano ha provato a rimanere in campo, ma poi ha dovuto arrendersi ed è uscito piangendo con il compagno, e amico, Manè che cercava di consolarlo. Al suo posto è entrato Lallana. Cinque minuti dopo Salah, è uscito in lacrime anche Carvajal del Real, per un problema muscolare. Al suo posto Nacho.