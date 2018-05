Under 21: Portogallo-Italia 3-2

ESTORIL (PORTOGALLO), 25 MAG - Dopo una striscia positiva di sei risultati utili consecutivi (cinque vittorie e un pareggio), la Nazionale Under 21 interrompe la sua corsa ad Estoril, la città portoghese che con le corse ha un feeling particolare. La squadra di Di Biagio, tornato sulla panchina degli 'azzurrini' dopo essere stato chiamato a guidare la Nazionale Maggiore nelle amichevoli di marzo con Argentina e Inghilterra, perde 3-2 l'amichevole con i pari età del Portogallo in un confronto che potrebbe riproporsi in occasione dell'Europeo di categoria che l'Italia ospiterà il prossimo anno. A decidere la sfida con i portoghesi, le disattenzioni difensive di un'Italia colpita a freddo nei primi minuti, ma capace per due volte di rientrare in partita e fino all'ultimo protesa in avanti alla ricerca del pareggio.