Fassone,rifinanziamento?No accelerazione

MILANO, 25 MAG - ''Il rifinanziamento più complesso è quello della holding, non credo possa esserci una accelerazione in tempi brevissimi. Il debito del Milan è più semplice, se ci fosse una schiarita sul debito della holding sarebbe abbastanza rapido''. Lo dice l'ad del Milan Marco Fassone al termine del CdA. ''È stata approvata la trimestrale - prosegue - e sono attesi aumenti di capitale complessivi per 40 milioni di euro entro il 30 giugno''.