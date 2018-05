Bologna, allenatore entro 2 settimane

BOLOGNA, 25 MAG - "Cerchiamo un allenatore che dentro abbia il fuoco, che voglia affermarsi. Abbiamo vari nomi in testa e nelle prossime due settimane prenderemo una decisione. Così come l'allenatore, anche i nuovi giocatori dovranno avere dentro il fuoco". Così il presidente del Bologna Joey Saputo. "I piani -ha detto- non sono cambiati: vogliamo crescere gradualmente e riportare il Bologna dove merita. Sul campo fin qui non c'è stata una grande crescita, ma a livello di società sono stati fatti grandi passi avanti: nuovo centro tecnico, strutture, ora il piano dello stadio. Siamo diventati una realtà credibile agli occhi di Lega e Federazione e la stabilità e credibilità del club è fondamentale per arrivare un giorno a grandi giocatori. La solidità societaria viene prima di tutto e su questa continuerò a investire". Per la squadra "ci sarà un budget in vista del mercato. Il gruppo non deve essere rifondato, ma migliorato e ritoccato. "Non posso promettere che Verdi rimarrà, ma è presto per parlare di mercato".