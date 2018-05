'Da club mi aspetto coraggio scegliere'

ROMA, 25 MAG - "Diritti tv? Siamo fermi allo stallo che ben conoscete. In qualche modo, da una parte o dall'altra, bisogna avere il coraggio e la forza di scegliere la soluzione. Magari non sarà quella ideale ma, all'arte delle cose, la meno peggio. Poi i proprietari sono loro e le responsabilità sono loro". Così il presidente del Coni e commissario della Lega di A, Giovanni Malagò, commenta la questione dei diritti tv alla luce della nuova assemblea convocata lunedì prossimo per decidere se proseguire o meno il rapporto con Mediapro. "Lunedì ci sarà una nuova puntata - ha sottolineato a margine della presentazione della XV Giornata Nazionale dello Sport al Coni - Stiamo aspettando una nota ufficiale del consiglio di amministrazione della holding che controlla la partecipazione di Mediapro, perché può essere un elemento per permettere la valutazione, in un senso o nell'altro, alle società che finora hanno preso determinate posizioni''.