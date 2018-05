'Situazione economica in parametri'

FIRENZE, 25 MAG - Il cda della Fiorentina ha approvato stamani "la situazione economica e patrimoniale al 31 marzo 2018 del club, le cui risultanze si confermano nel pieno rispetto dei parametri indicati dai regolamenti degli organi di controllo". E' quanto comunica la stessa società viola in merito al cda svoltosi stamani a Firenze. Il cda era molto atteso per capire le mosse future della società, soprattutto in ottica calciomercato.