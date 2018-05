Martedì 29 il premio 'Pietro Calabrese'

ROMA, 25 MAG - Si terrà martedì prossimo, a Soriano nel Cimino, la 7/a edizione del premio nazionale intitolato a Pietro Calabrese. Un riconoscimento alla carriera, al termine del campionato di calcio, per presidenti, dirigenti, allenatori di Serie A e B ed ex-calciatori. Riceveranno la Castagna d'oro, simbolo di un prodotto tipico della zona, il presidente di Coni servizi e Commissario straordinario della Federcalcio Roberto Fabbricini, i presidenti della Lazio, Claudio Lotito, e dell'Empoli, Fabrizio Corsi, il tecnico Maurizio Sarri, lo scrittore e regista Federico Moccia per la sua passione per lo sport, i telecronisti Massimo Marianella (Sky Sport) e Alberto Rimedio (Rai Sport), i giornalisti e scrittori Giancarlo Dotto e Maurizio Nicita, gli inviati di politica Goffredo De Marchis (La Repubblica) e Fabrizio Roncone (Corriere della Sera). Saranno insigniti anche i giornalisti sportivi Cristina Caruso (Rai Sport), Marco Cherubini (Sport Mediaset), Ugo Trani (Il Messaggero), Stefano Chioffi (Corriere dello Sport).