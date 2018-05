Spalletti, Icardi?Non parlo con le mogli

MILANO, 24 MAG - "Non parlo con le mogli dei calciatori, ma con i calciatori stessi. Icardi ha avuto il giusto atteggiamento per tutta la stagione". Il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti commenta così la situazione relativa al futuro di Mauro Icardi. "Sul mercato non per forza serviranno cessioni - conclude - perché abbiamo le carte in regola, anche se ci sono dei paletti da rispettare".