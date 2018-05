120 anni Juve scritta dagli allenatori

TORINO, 24 MAG - La storia della Juventus letta con la chiave del lavoro e delle intuizioni dei suoi allenatori. Sono i tecnici protagonisti di "Juve, una storia scritta in panchina", opera del giornalista de La Stampa, Antonio Barillà. Un viaggio virtuale da Jeno Karoly a Max Allegri, autore della prefazione del libro pubblicato da Absolutely Free Editore. Centoventi anni di Juventus visti attraverso i ritratti e gli aneddoti che hanno coinvolto i suoi tecnici, allenatori più o meno vincenti o conosciuti. 'Eroi' in bianconero come Antonio Conte, ma anche ricordi quasi rimossi come la parentesi di Maifredi. Con un unico denominatore comune, cioè la famiglia Agnelli: dalla scelta fatta nel 1923 da Edoardo, che individuò in Karoly il primo allenatore professionista, a quella del 2014 del nipote Andrea, che ha puntato su Allegri, l'uomo del settimo scudetto consecutivo e delle quattro accoppiate campionato-Coppa Italia.