Atalanta: Gosens operato di menisco

BERGAMO, 24 MAG - Robin Gosens è stato operato al menisco in giornata al Policlinico San Matteo di Pavia. Come riporta una nota sul sito ufficiale dell'Atalanta, l'esterno sinistro tedesco, infortunatosi a Cagliari (sostituito da Bastoni dopo 28') nell'ultima partita di campionato domenica scorsa, è stato sottoposto dal professor Franco Benazzo a meniscectomia selettiva con regolarizzazione del corno anteriore del menisco mediale sinistro. Gosens, 24 anni il prossimo 5 luglio, 26 presenze e 2 reti tra campionato (21 e 1), Europa League (3 e 1) e Coppa Italia (2), verrà dimesso nella mattinata di venerdì 25 maggio per intraprendere la riabilitazione.