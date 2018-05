De Laurentiis festeggia compleanno Capri

CAPRI (NAPOLI), 24 MAG - Compleanno in famiglia, a Capri, per il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Il patron del club partenopeo è giunto in serata sull'isola azzurra con la moglie, i figli e alcuni amici, con i quali trascorrerà alcuni giorni di relax. Per il soggiorno De Laurentiis ha scelto il grand hotel Quisisana, uno degli storici alberghi dell'isola, che il presidente frequenta fin da quando era ragazzo e dove stasera festeggerà i suoi 69 anni.