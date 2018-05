Inter: Spalletti, non c'è fretta rinnovo

MILANO, 24 MAG - "Io il contratto ce l'ho, all'Inter sto molto bene". Il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti commenta così, durante la conferenza stampa di fine stagione ad Appiano Gentile, l'imminente rinnovo di contratto. "La società mi ha ribadito che vogliono fare il nuovo contratto, ma per me non cambia e anche senza Champions non sarebbe cambiato - ha proseguito -. Quando sei qui ti accorgi che non firmi il contratto per avere assicurato lo stipendio. Non c'è fretta per firmarlo".