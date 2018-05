Mancini, cominciamo a vincere amichevoli

FIRENZE, 24 MAG - "E' vero che l'Italia nelle amichevoli ha spesso deluso, lavoreremo quindi anche per cambiare questa mentalità cominciando a vincere quelle che ci aspettano nei prossimi giorni, fare buoni risultati sarà un bel punto di partenza". Lo ha detto Roberto Mancini nel suo primo giorno da commissario tecnico della Nazionale, che affronterà come primi impegni le amichevoli contro Arabia Saudita, Francia e Olanda. "Fare bene anche nelle amichevoli - ha continuato Mancini - serve anche al ranking: l'ho guardato in questi giorni e l'Italia ha una posizione che non le si addice. Proprio perché siamo l'Italia dobbiamo cercare di vincere sempre, amichevoli comprese".