Mancini "serve tempo, non sono un mago"

FIRENZE, 24 MAG - "Non sono un mago e non ho la bacchetta magica per risolvere tutto in tre-quattro partite: ci vuole tempo ma ho fiducia". Così Roberto Mancini al suo primo giorno da ct della nazionale a Coverciano. "Ai tempi di Pirlo - prosegue il neo commissario tecnico azzurro - c'erano grandi campioni, ma questo gruppo di giocatori può diventare forte. L'Italia a cui mi ispiro? Quella dell'82".