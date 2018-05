Mancini, porte non chiuse per Buffon

FIRENZE, 24 MAG - Le porte dell'Italia resteranno aperte anche per Buffon e De Rossi: lo ha dichiarato Roberto Mancini parlando da Coverciano dove è iniziato il suo primo raduno da ct della Nazionale. "A due giorni dal mio incarico Gigi mi ha spiegato le sue intenzioni e le sue scelte attuali e io le rispetto, lui vuole continuare a giocare - ha aggiunto Mancini -. Per me tutti quello che giocano e si dimostrano ancora i migliori possono tornare in azzurro. E ciò vale anche per De Rossi. Stiamo lavorando per il futuro ma le porte non sono chiuse per nessuno, specie in vista dei grandi impegni".